Preço de Sendcoin hoje

O preço ao vivo de Sendcoin (SEND) hoje é $ 0, com uma variação de 8.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEND para USD é de $ 0 por SEND.

Sendcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,663, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SEND. Nas últimas 24 horas, SEND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.162592, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEND movimentou-se -0.10% na última hora e -6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sendcoin (SEND)

Capitalização de mercado $ 62.66K$ 62.66K $ 62.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.66K$ 62.66K $ 62.66K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

A capitalização de mercado atual de Sendcoin é $ 62.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SEND é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999941.24. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.66K.