Preço de SCAN hoje

O preço ao vivo de SCAN (SCAN) hoje é --, com uma variação de 1.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCAN para USD é de -- por SCAN.

SCAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,741, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCAN. Nas últimas 24 horas, SCAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCAN movimentou-se -0.41% na última hora e +3.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SCAN (SCAN)

Capitalização de mercado $ 74.74K$ 74.74K $ 74.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.74K$ 74.74K $ 74.74K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SCAN é $ 74.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCAN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.74K.