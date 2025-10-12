O que é Runnit (RUNNIT)

Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!

Recurso de Runnit (RUNNIT) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Runnit (RUNNIT)

Compreender a tokenomics de Runnit (RUNNIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RUNNIT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Runnit (RUNNIT) Quanto vale hoje o Runnit (RUNNIT)? O preço ao vivo de RUNNIT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RUNNIT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RUNNIT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Runnit? A capitalização de mercado de RUNNIT é $ 180.48K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RUNNIT? O fornecimento circulante de RUNNIT é de 984.04M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RUNNIT? RUNNIT atingiu um preço máximo histórico de 0.00184201 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RUNNIT? RUNNIT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RUNNIT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RUNNIT é -- USD . RUNNIT vai subir ainda este ano? RUNNIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RUNNIT para uma análise mais detalhada.

