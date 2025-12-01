Preço de ROY hoje

O preço ao vivo de ROY (ROY) hoje é $ 0.00167618, com uma variação de 61.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROY para USD é de $ 0.00167618 por ROY.

ROY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,673,055, com um fornecimento em circulação de 999.99M ROY. Nas últimas 24 horas, ROY foi negociado entre $ 0.0010314 (mínimo) e $ 0.00191347 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00608046, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROY movimentou-se -1.58% na última hora e +28.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROY (ROY)

Capitalização de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,990,624.319965 999,990,624.319965 999,990,624.319965

