Preço de Puppet Strategy hoje

O preço ao vivo de Puppet Strategy (PUPPETSTR) hoje é $ 0.0000069, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUPPETSTR para USD é de $ 0.0000069 por PUPPETSTR.

Puppet Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,898.61, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUPPETSTR. Nas últimas 24 horas, PUPPETSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00029356, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000688.

No desempenho de curto prazo, PUPPETSTR movimentou-se -- na última hora e -17.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Puppet Strategy (PUPPETSTR)

Capitalização de mercado $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Puppet Strategy é $ 6.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUPPETSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.90K.