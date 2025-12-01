Preço de pSOL hoje

O preço ao vivo de pSOL (PSOL) hoje é $ 138.38, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSOL para USD é de $ 138.38 por PSOL.

pSOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 369,299, com um fornecimento em circulação de 2.67K PSOL. Nas últimas 24 horas, PSOL foi negociado entre $ 136.32 (mínimo) e $ 139.88 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 253.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 122.37.

No desempenho de curto prazo, PSOL movimentou-se -- na última hora e +4.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de pSOL (PSOL)

Capitalização de mercado $ 369.30K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 369.30K Fornecimento Circulante 2.67K Fornecimento total 2,668.673045993

