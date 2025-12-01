Preço de PoolFans hoje

O preço ao vivo de PoolFans (FANS) hoje é $ 0.00000556, com uma variação de 2.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FANS para USD é de $ 0.00000556 por FANS.

PoolFans ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 555,592, com um fornecimento em circulação de 100.00B FANS. Nas últimas 24 horas, FANS foi negociado entre $ 0.00000556 (mínimo) e $ 0.00000581 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001958, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000471.

No desempenho de curto prazo, FANS movimentou-se -0.22% na última hora e +4.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PoolFans (FANS)

Capitalização de mercado $ 555.59K$ 555.59K $ 555.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 555.59K$ 555.59K $ 555.59K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

