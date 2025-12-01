Preço de Polyagent hoje

O preço ao vivo de Polyagent (POLYAGENT) hoje é --, com uma variação de 13.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYAGENT para USD é de -- por POLYAGENT.

Polyagent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,187, com um fornecimento em circulação de 999.94M POLYAGENT. Nas últimas 24 horas, POLYAGENT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00213733, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLYAGENT movimentou-se -0.19% na última hora e -14.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Polyagent (POLYAGENT)

Capitalização de mercado $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,942,210.060665 999,942,210.060665 999,942,210.060665

A capitalização de mercado atual de Polyagent é $ 33.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POLYAGENT é 999.94M, com um fornecimento total de 999942210.060665. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.19K.