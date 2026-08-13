Preço de PEPi hoje

O preço ao vivo de PEPi (PEPI) hoje é $ 4,77, com uma variação de 3,36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPI para USD é de $ 4,77 por PEPI.

PEPi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63 773, com um fornecimento em circulação de 13,37K PEPI. Nas últimas 24 horas, PEPI foi negociado entre $ 4,75 (mínimo) e $ 4,96 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 142,1, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,59.

No desempenho de curto prazo, PEPI movimentou-se -- na última hora e -9,46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15,26.

Informações de mercado de PEPi (PEPI)

Capitalização de mercado $ 63,77K$ 63,77K $ 63,77K Volume (24h) $ 15,26$ 15,26 $ 15,26 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63,77K$ 63,77K $ 63,77K Fornecimento Circulante 13,37K 13,37K 13,37K Fornecimento total 13 370,0 13 370,0 13 370,0

A capitalização de mercado atual de PEPi é $ 63,77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15,26. A oferta em circulação de PEPI é 13,37K, com um fornecimento total de 13370.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63,77K.