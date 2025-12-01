Preço de Patience Token hoje

O preço ao vivo de Patience Token (PATIENCE) hoje é $ 3.75, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PATIENCE para USD é de $ 3.75 por PATIENCE.

Patience Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,117,014, com um fornecimento em circulação de 1.63M PATIENCE. Nas últimas 24 horas, PATIENCE foi negociado entre $ 3.69 (mínimo) e $ 3.81 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.6, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.94.

No desempenho de curto prazo, PATIENCE movimentou-se +0.02% na última hora e +5.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Patience Token (PATIENCE)

Capitalização de mercado $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.13M$ 29.13M $ 29.13M Fornecimento Circulante 1.63M 1.63M 1.63M Fornecimento total 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

