Informações de preço de Orbitt Token (ORBT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.100128 $ 0.100128 $ 0.100128 Mínimo 24h $ 0.111017 $ 0.111017 $ 0.111017 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.100128$ 0.100128 $ 0.100128 Máximo 24h $ 0.111017$ 0.111017 $ 0.111017 Máximo histórico $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Menor preço $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Variação de Preço (1h) +0.74% Alteração de Preço (1D) -4.33% Variação de Preço (7d) -26.86% Variação de Preço (7d) -26.86%

O preço em tempo real de Orbitt Token (ORBT) é $0.104554. Nas últimas 24 horas, ORBT foi negociado entre a mínima de $ 0.100128 e a máxima de $ 0.111017, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORBT é $ 0.694947, enquanto o mais baixo é $ 0.00138494.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORBT variou +0.74% na última hora, -4.33% nas últimas 24 horas e -26.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Orbitt Token (ORBT)

Capitalização de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Fornecimento Circulante 14.94M 14.94M 14.94M Fornecimento total 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693

A capitalização de mercado atual de Orbitt Token é $ 1.56M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORBT é 14.94M, com um fornecimento total de 19999658.88032693. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.08M.