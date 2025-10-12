O preço ao vivo de Orbitt Token hoje é 0.104554 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ORBT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ORBT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Orbitt Token hoje é 0.104554 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ORBT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ORBT facilmente na MEXC agora.

$0.104554
$0.104554$0.104554
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Última atualização da página: 2025-10-12 13:24:46 (UTC+8)

Informações de preço de Orbitt Token (ORBT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.100128
Mínimo 24h
$ 0.111017
Máximo 24h

$ 0.100128
$ 0.111017
$ 0.694947
$ 0.00138494
+0.74%

-4.33%

-26.86%

-26.86%

O preço em tempo real de Orbitt Token (ORBT) é $0.104554. Nas últimas 24 horas, ORBT foi negociado entre a mínima de $ 0.100128 e a máxima de $ 0.111017, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORBT é $ 0.694947, enquanto o mais baixo é $ 0.00138494.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORBT variou +0.74% na última hora, -4.33% nas últimas 24 horas e -26.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Orbitt Token (ORBT)

$ 1.56M
--
$ 2.08M
14.94M
19,999,658.88032693
A capitalização de mercado atual de Orbitt Token é $ 1.56M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORBT é 14.94M, com um fornecimento total de 19999658.88032693. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.08M.

Histórico de preços de Orbitt Token (ORBT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Orbitt Token em USD foi de $ -0.0047407938036016.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Orbitt Token em USD foi de $ -0.0323629864.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Orbitt Token em USD foi de $ -0.0515816322.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Orbitt Token em USD foi de $ -0.13306183737633216.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0047407938036016-4.33%
30 dias$ -0.0323629864-30.95%
60 dias$ -0.0515816322-49.33%
90 dias$ -0.13306183737633216-55.99%

O que é Orbitt Token (ORBT)

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Orbitt Token (ORBT)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Orbitt Token (em USD)

Quanto valerá Orbitt Token (ORBT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Orbitt Token (ORBT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Orbitt Token.

Confira a previsão de preço de Orbitt Token agora!

ORBT para moedas locais

Tokenomics de Orbitt Token (ORBT)

Compreender a tokenomics de Orbitt Token (ORBT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ORBT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Orbitt Token (ORBT)

Quanto vale hoje o Orbitt Token (ORBT)?
O preço ao vivo de ORBT em USD é 0.104554 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ORBT para USD?
O preço atual de ORBT para USD é $ 0.104554. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Orbitt Token?
A capitalização de mercado de ORBT é $ 1.56M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ORBT?
O fornecimento circulante de ORBT é de 14.94M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ORBT?
ORBT atingiu um preço máximo histórico de 0.694947 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ORBT?
ORBT atingiu um preço minímo histórico de 0.00138494 USD.
Qual é o volume de negociação de ORBT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ORBT é -- USD.
ORBT vai subir ainda este ano?
ORBT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ORBT para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Orbitt Token (ORBT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.