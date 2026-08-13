Preço de MVL hoje

O preço ao vivo de MVL (MVL) hoje é $ 0, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MVL para USD é de $ 0 por MVL.

MVL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,668,146, com um fornecimento em circulação de 27.80B MVL. Nas últimas 24 horas, MVL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06973, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MVL movimentou-se -0.12% na última hora e -3.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.15K.

Informações de mercado de MVL (MVL)

Capitalização de mercado $ 20.67M$ 20.67M $ 20.67M Volume (24h) $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.30M$ 22.30M $ 22.30M Fornecimento Circulante 27.80B 27.80B 27.80B Fornecimento total 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MVL é $ 20.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.15K. A oferta em circulação de MVL é 27.80B, com um fornecimento total de 30000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.30M.