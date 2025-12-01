Preço de MPOOL hoje

O preço ao vivo de MPOOL (MULT POOL) hoje é $ 0.00533812, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MULT POOL para USD é de $ 0.00533812 por MULT POOL.

MPOOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 475,735, com um fornecimento em circulação de 89.12M MULT POOL. Nas últimas 24 horas, MULT POOL foi negociado entre $ 0.00531192 (mínimo) e $ 0.00533807 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00533807, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00187809.

No desempenho de curto prazo, MULT POOL movimentou-se +0.04% na última hora e +1.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MPOOL (MULT POOL)

Capitalização de mercado $ 475.74K$ 475.74K $ 475.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 475.74K$ 475.74K $ 475.74K Fornecimento Circulante 89.12M 89.12M 89.12M Fornecimento total 89,120,995.70688955 89,120,995.70688955 89,120,995.70688955

A capitalização de mercado atual de MPOOL é $ 475.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MULT POOL é 89.12M, com um fornecimento total de 89120995.70688955. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 475.74K.