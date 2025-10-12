O preço ao vivo de MM72 hoje é 0.00000175 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MM72 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MM72 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MM72 hoje é 0.00000175 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MM72 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MM72 facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 MM72 para USD

Última atualização da página: 2025-10-12 14:49:11 (UTC+8)

Informações de preço de MM72 (MM72) (USD)

O preço em tempo real de MM72 (MM72) é $0.00000175. Nas últimas 24 horas, MM72 foi negociado entre a mínima de $ 0.00000165 e a máxima de $ 0.0000018, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MM72 é $ 0.00502433, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MM72 variou -0.01% na última hora, +2.58% nas últimas 24 horas e -26.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MM72 (MM72)

$ 122.67K
$ 122.67K$ 122.67K

--
----

$ 175.25K
$ 175.25K$ 175.25K

70.00B
70.00B 70.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MM72 é $ 122.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MM72 é 70.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 175.25K.

Histórico de preços de MM72 (MM72) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de MM72 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MM72 em USD foi de $ -0.0000009000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MM72 em USD foi de $ +0.0000227213.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MM72 em USD foi de $ +0.00000162455916316806245.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.58%
30 dias$ -0.0000009000-51.43%
60 dias$ +0.0000227213+1,298.36%
90 dias$ +0.00000162455916316806245+1,295.08%

O que é MM72 (MM72)

MM72 is a long-term project related to the resolution of the Non Performing Tokens problem. An innovative SWAP promises the conversion of non-performing tokens with values from a minimum of 10 to a maximum of 100 times the ascertained value (which in MM72 can never be absolute zero).

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MM72 (MM72)

Quanto vale hoje o MM72 (MM72)?
O preço ao vivo de MM72 em USD é 0.00000175 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MM72 para USD?
O preço atual de MM72 para USD é $ 0.00000175. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MM72?
A capitalização de mercado de MM72 é $ 122.67K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MM72?
O fornecimento circulante de MM72 é de 70.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MM72?
MM72 atingiu um preço máximo histórico de 0.00502433 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MM72?
MM72 atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MM72?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MM72 é -- USD.
MM72 vai subir ainda este ano?
MM72 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MM72 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:49:11 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.