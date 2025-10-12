Informações de preço de MM72 (MM72) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000165 $ 0.00000165 $ 0.00000165 Mínimo 24h $ 0.0000018 $ 0.0000018 $ 0.0000018 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000165$ 0.00000165 $ 0.00000165 Máximo 24h $ 0.0000018$ 0.0000018 $ 0.0000018 Máximo histórico $ 0.00502433$ 0.00502433 $ 0.00502433 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +2.58% Variação de Preço (7d) -26.76% Variação de Preço (7d) -26.76%

O preço em tempo real de MM72 (MM72) é $0.00000175. Nas últimas 24 horas, MM72 foi negociado entre a mínima de $ 0.00000165 e a máxima de $ 0.0000018, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MM72 é $ 0.00502433, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MM72 variou -0.01% na última hora, +2.58% nas últimas 24 horas e -26.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MM72 (MM72)

Capitalização de mercado $ 122.67K$ 122.67K $ 122.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 175.25K$ 175.25K $ 175.25K Fornecimento Circulante 70.00B 70.00B 70.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MM72 é $ 122.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MM72 é 70.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 175.25K.