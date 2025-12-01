Preço de mindshare hoje

O preço ao vivo de mindshare (MINDSHARE) hoje é --, com uma variação de 2.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINDSHARE para USD é de -- por MINDSHARE.

mindshare ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 301,267, com um fornecimento em circulação de 999.95M MINDSHARE. Nas últimas 24 horas, MINDSHARE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00243364, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINDSHARE movimentou-se -0.38% na última hora e +26.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mindshare (MINDSHARE)

Capitalização de mercado $ 301.27K$ 301.27K $ 301.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 301.27K$ 301.27K $ 301.27K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,947,461.270995 999,947,461.270995 999,947,461.270995

