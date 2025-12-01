Preço de microcap gem hoje

O preço ao vivo de microcap gem (MCG) hoje é --, com uma variação de 2.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MCG para USD é de -- por MCG.

microcap gem ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,193, com um fornecimento em circulação de 999.49M MCG. Nas últimas 24 horas, MCG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MCG movimentou-se +0.76% na última hora e +6.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de microcap gem (MCG)

Capitalização de mercado $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Fornecimento Circulante 999.49M 999.49M 999.49M Fornecimento total 999,487,444.248711 999,487,444.248711 999,487,444.248711

A capitalização de mercado atual de microcap gem é $ 26.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCG é 999.49M, com um fornecimento total de 999487444.248711. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.19K.