Preço de Memetern hoje

O preço ao vivo de Memetern (MXT) hoje é $ 0.01036149, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MXT para USD é de $ 0.01036149 por MXT.

Memetern ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,361,494, com um fornecimento em circulação de 1.00B MXT. Nas últimas 24 horas, MXT foi negociado entre $ 0.01036149 (mínimo) e $ 0.01036149 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02951287, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00430847.

No desempenho de curto prazo, MXT movimentou-se 0.00% na última hora e -34.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memetern (MXT)

Capitalização de mercado $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

