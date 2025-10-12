Informações de preço de memestock (MEMESTOCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.60% Alteração de Preço (1D) +2.84% Variação de Preço (7d) -24.49% Variação de Preço (7d) -24.49%

O preço em tempo real de memestock (MEMESTOCK) é --. Nas últimas 24 horas, MEMESTOCK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMESTOCK é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMESTOCK variou +0.60% na última hora, +2.84% nas últimas 24 horas e -24.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de memestock (MEMESTOCK)

Capitalização de mercado $ 51.63K$ 51.63K $ 51.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.63K$ 51.63K $ 51.63K Fornecimento Circulante 999.65M 999.65M 999.65M Fornecimento total 999,646,612.703033 999,646,612.703033 999,646,612.703033

A capitalização de mercado atual de memestock é $ 51.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMESTOCK é 999.65M, com um fornecimento total de 999646612.703033. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.63K.