Preço de MAX hoje

O preço ao vivo de MAX (MAX) hoje é --, com uma variação de 3.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAX para USD é de -- por MAX.

MAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 728,939, com um fornecimento em circulação de 999.67M MAX. Nas últimas 24 horas, MAX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.207775, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAX movimentou-se +0.25% na última hora e +4.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MAX (MAX)

Capitalização de mercado $ 728.94K$ 728.94K $ 728.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 728.94K$ 728.94K $ 728.94K Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,670,304.816406 999,670,304.816406 999,670,304.816406

