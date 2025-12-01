Preço de MasterBOT hoje

O preço ao vivo de MasterBOT ($BOT) hoje é $ 0.00152262, com uma variação de 7.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $BOT para USD é de $ 0.00152262 por $BOT.

MasterBOT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,523,198, com um fornecimento em circulação de 999.93M $BOT. Nas últimas 24 horas, $BOT foi negociado entre $ 0.00132428 (mínimo) e $ 0.00152565 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03955195, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00132428.

No desempenho de curto prazo, $BOT movimentou-se +1.63% na última hora e -37.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MasterBOT ($BOT)

Capitalização de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,927,316.024077 999,927,316.024077 999,927,316.024077

A capitalização de mercado atual de MasterBOT é $ 1.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $BOT é 999.93M, com um fornecimento total de 999927316.024077. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.52M.