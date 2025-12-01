Preço de Mantis hoje

O preço ao vivo de Mantis (SN123) hoje é $ 1.82, com uma variação de 2.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN123 para USD é de $ 1.82 por SN123.

Mantis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,803,470, com um fornecimento em circulação de 2.09M SN123. Nas últimas 24 horas, SN123 foi negociado entre $ 1.74 (mínimo) e $ 1.86 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.36, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.56.

No desempenho de curto prazo, SN123 movimentou-se -0.46% na última hora e +6.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mantis (SN123)

Capitalização de mercado $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Fornecimento Circulante 2.09M 2.09M 2.09M Fornecimento total 2,093,790.636091182 2,093,790.636091182 2,093,790.636091182

A capitalização de mercado atual de Mantis é $ 3.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN123 é 2.09M, com um fornecimento total de 2093790.636091182. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.80M.