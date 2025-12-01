Preço de Lunctron hoje

O preço ao vivo de Lunctron (LTRN) hoje é --, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LTRN para USD é de -- por LTRN.

Lunctron ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,576.46, com um fornecimento em circulação de 32.10B LTRN. Nas últimas 24 horas, LTRN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000255, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LTRN movimentou-se -0.00% na última hora e -4.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lunctron (LTRN)

Capitalização de mercado $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.96K$ 15.96K $ 15.96K Fornecimento Circulante 32.10B 32.10B 32.10B Fornecimento total 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

