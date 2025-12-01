Preço de Lumpy hoje

O preço ao vivo de Lumpy (LUMPY) hoje é --, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUMPY para USD é de -- por LUMPY.

Lumpy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 175,181, com um fornecimento em circulação de 963.82M LUMPY. Nas últimas 24 horas, LUMPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LUMPY movimentou-se -0.41% na última hora e +6.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lumpy (LUMPY)

Capitalização de mercado $ 175.18K$ 175.18K $ 175.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 175.18K$ 175.18K $ 175.18K Fornecimento Circulante 963.82M 963.82M 963.82M Fornecimento total 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

