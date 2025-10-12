Informações de preço de Lightspeed (SPEED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) -1.27% Variação de Preço (7d) -18.67% Variação de Preço (7d) -18.67%

O preço em tempo real de Lightspeed (SPEED) é --. Nas últimas 24 horas, SPEED foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPEED é $ 0.00236018, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPEED variou +0.26% na última hora, -1.27% nas últimas 24 horas e -18.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lightspeed (SPEED)

Capitalização de mercado $ 128.93K$ 128.93K $ 128.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Fornecimento Circulante 257.60M 257.60M 257.60M Fornecimento total 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

A capitalização de mercado atual de Lightspeed é $ 128.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPEED é 257.60M, com um fornecimento total de 299792458.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.05K.