Preço de Kitsu hoje

O preço ao vivo de Kitsu (KITSU) hoje é --, com uma variação de 0.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITSU para USD é de -- por KITSU.

Kitsu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 208,065, com um fornecimento em circulação de 1.00B KITSU. Nas últimas 24 horas, KITSU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00129187, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KITSU movimentou-se -0.79% na última hora e +4.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kitsu (KITSU)

Capitalização de mercado $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kitsu é $ 208.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITSU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 208.07K.