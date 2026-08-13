Preço de KARMA hoje

O preço ao vivo de KARMA (KARMA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KARMA para USD é de $ 0 por KARMA.

KARMA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 339,390, com um fornecimento em circulação de 1.00B KARMA. Nas últimas 24 horas, KARMA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02074913, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KARMA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.04.

Informações de mercado de KARMA (KARMA)

Capitalização de mercado $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Volume (24h) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KARMA é $ 339.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.04. A oferta em circulação de KARMA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 339.39K.