Preço de InfluenceHer hoje

O preço ao vivo de InfluenceHer (INFLU) hoje é --, com uma variação de 0.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INFLU para USD é de -- por INFLU.

InfluenceHer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,368, com um fornecimento em circulação de 982.77M INFLU. Nas últimas 24 horas, INFLU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, INFLU movimentou-se -- na última hora e +7.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de InfluenceHer (INFLU)

Capitalização de mercado $ 76.37K$ 76.37K $ 76.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.37K$ 76.37K $ 76.37K Fornecimento Circulante 982.77M 982.77M 982.77M Fornecimento total 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

A capitalização de mercado atual de InfluenceHer é $ 76.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFLU é 982.77M, com um fornecimento total de 982772609.5357322. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.37K.