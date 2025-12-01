Preço de HyperStrategy hoje

O preço ao vivo de HyperStrategy (HSTR) hoje é $ 0.051823, com uma variação de 1.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HSTR para USD é de $ 0.051823 por HSTR.

HyperStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,823, com um fornecimento em circulação de 1.00M HSTR. Nas últimas 24 horas, HSTR foi negociado entre $ 0.051552 (mínimo) e $ 0.052671 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.48, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0438472.

No desempenho de curto prazo, HSTR movimentou-se -0.27% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HyperStrategy (HSTR)

Capitalização de mercado $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

