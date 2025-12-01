Preço de Hydrex hoje

O preço ao vivo de Hydrex (HYDX) hoje é $ 0.175323, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYDX para USD é de $ 0.175323 por HYDX.

Hydrex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,445,353, com um fornecimento em circulação de 25.36M HYDX. Nas últimas 24 horas, HYDX foi negociado entre $ 0.174535 (mínimo) e $ 0.183101 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.127003.

No desempenho de curto prazo, HYDX movimentou-se -0.14% na última hora e -6.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hydrex (HYDX)

Capitalização de mercado $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Fornecimento Circulante 25.36M 25.36M 25.36M Fornecimento total 47,592,262.92325614 47,592,262.92325614 47,592,262.92325614

