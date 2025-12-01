Preço de HONO Protocol hoje

O preço ao vivo de HONO Protocol (HONO) hoje é $ 61.75, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HONO para USD é de $ 61.75 por HONO.

HONO Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 109,987, com um fornecimento em circulação de 1.78K HONO. Nas últimas 24 horas, HONO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 80.28, enquanto a mínima histórica foi de $ 61.19.

No desempenho de curto prazo, HONO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HONO Protocol (HONO)

A capitalização de mercado atual de HONO Protocol é $ 109.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HONO é 1.78K, com um fornecimento total de 1781.150842602456. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 109.99K.