Preço de GULL hoje

O preço ao vivo de GULL (GULL) hoje é $ 0.00016294, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GULL para USD é de $ 0.00016294 por GULL.

GULL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,978.21, com um fornecimento em circulação de 42.83M GULL. Nas últimas 24 horas, GULL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0147066, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00016292.

No desempenho de curto prazo, GULL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GULL (GULL)

Capitalização de mercado $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Fornecimento Circulante 42.83M 42.83M 42.83M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GULL é $ 6.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GULL é 42.83M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.47K.