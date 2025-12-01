Preço de GTETH hoje

O preço ao vivo de GTETH (GTETH) hoje é $ 3,035.33, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTETH para USD é de $ 3,035.33 por GTETH.

GTETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 466,501,393, com um fornecimento em circulação de 153.82K GTETH. Nas últimas 24 horas, GTETH foi negociado entre $ 2,983.55 (mínimo) e $ 3,048.07 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,751.71, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,627.71.

No desempenho de curto prazo, GTETH movimentou-se -0.09% na última hora e +8.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GTETH (GTETH)

Capitalização de mercado $ 466.50M$ 466.50M $ 466.50M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 466.50M$ 466.50M $ 466.50M Fornecimento Circulante 153.82K 153.82K 153.82K Fornecimento total 153,820.0 153,820.0 153,820.0

