Preço de GoChain hoje

O preço ao vivo de GoChain (GO) hoje é $ 0.00103994, com uma variação de 42.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GO para USD é de $ 0.00103994 por GO.

GoChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,380,950, com um fornecimento em circulação de 1.33B GO. Nas últimas 24 horas, GO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00183158 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.115975, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GO movimentou-se -0.74% na última hora e -7.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GoChain (GO)

Capitalização de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Fornecimento Circulante 1.33B 1.33B 1.33B Fornecimento total 1,333,184,908.0 1,333,184,908.0 1,333,184,908.0

A capitalização de mercado atual de GoChain é $ 1.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GO é 1.33B, com um fornecimento total de 1333184908.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.39M.