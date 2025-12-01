Preço de GIFT hoje

O preço ao vivo de GIFT (GIFT) hoje é $ 0.130589, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIFT para USD é de $ 0.130589 por GIFT.

GIFT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 409,947, com um fornecimento em circulação de 3.14M GIFT. Nas últimas 24 horas, GIFT foi negociado entre $ 0.129993 (mínimo) e $ 0.13232 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.140837, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.118325.

No desempenho de curto prazo, GIFT movimentou-se -0.30% na última hora e -0.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GIFT (GIFT)

Capitalização de mercado $ 409.95K$ 409.95K $ 409.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 409.95K$ 409.95K $ 409.95K Fornecimento Circulante 3.14M 3.14M 3.14M Fornecimento total 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

