Preço de Furucombo hoje

O preço ao vivo de Furucombo (COMBO) hoje é $ 0.00060562, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMBO para USD é de $ 0.00060562 por COMBO.

Furucombo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,210, com um fornecimento em circulação de 48.23M COMBO. Nas últimas 24 horas, COMBO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00059693.

No desempenho de curto prazo, COMBO movimentou-se -- na última hora e -0.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Furucombo (COMBO)

Capitalização de mercado $ 29.21K$ 29.21K $ 29.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Fornecimento Circulante 48.23M 48.23M 48.23M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

