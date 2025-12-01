Preço de Finger Monkey hoje

O preço ao vivo de Finger Monkey (FM) hoje é $ 0.00001291, com uma variação de 4.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FM para USD é de $ 0.00001291 por FM.

Finger Monkey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,396.37, com um fornecimento em circulação de 960.00M FM. Nas últimas 24 horas, FM foi negociado entre $ 0.00001216 (mínimo) e $ 0.00001321 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010498, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001205.

No desempenho de curto prazo, FM movimentou-se -2.24% na última hora e -8.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Finger Monkey (FM)

Capitalização de mercado $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Fornecimento Circulante 960.00M 960.00M 960.00M Fornecimento total 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

A capitalização de mercado atual de Finger Monkey é $ 12.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FM é 960.00M, com um fornecimento total de 985587307.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.73K.