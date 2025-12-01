Preço de FEAR hoje

O preço ao vivo de FEAR (FEAR) hoje é $ 0.00273004, com uma variação de 19.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEAR para USD é de $ 0.00273004 por FEAR.

FEAR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,364, com um fornecimento em circulação de 17.72M FEAR. Nas últimas 24 horas, FEAR foi negociado entre $ 0.00262942 (mínimo) e $ 0.00343891 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.88, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00262942.

No desempenho de curto prazo, FEAR movimentou-se -0.94% na última hora e -45.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FEAR (FEAR)

Capitalização de mercado $ 48.36K$ 48.36K $ 48.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.95K$ 113.95K $ 113.95K Fornecimento Circulante 17.72M 17.72M 17.72M Fornecimento total 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

