Preço de Dvision Network hoje

O preço ao vivo de Dvision Network (DVI) hoje é $ 0.0017512, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DVI para USD é de $ 0.0017512 por DVI.

Dvision Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 431,672, com um fornecimento em circulação de 246.77M DVI. Nas últimas 24 horas, DVI foi negociado entre $ 0.0016893 (mínimo) e $ 0.00202089 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00165865.

No desempenho de curto prazo, DVI movimentou-se -3.06% na última hora e -20.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dvision Network (DVI)

Capitalização de mercado $ 431.67K$ 431.67K $ 431.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Fornecimento Circulante 246.77M 246.77M 246.77M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

