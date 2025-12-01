Preço de DOUBT hoje

O preço ao vivo de DOUBT (DOUBT) hoje é $ 0.0035826, com uma variação de 7.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOUBT para USD é de $ 0.0035826 por DOUBT.

DOUBT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,414,728, com um fornecimento em circulação de 950.00M DOUBT. Nas últimas 24 horas, DOUBT foi negociado entre $ 0.00321119 (mínimo) e $ 0.00357857 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0090364, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00321119.

No desempenho de curto prazo, DOUBT movimentou-se +6.38% na última hora e +2.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DOUBT (DOUBT)

Capitalização de mercado $ 3.41M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.41M Fornecimento Circulante 950.00M Fornecimento total 950,000,000.0

