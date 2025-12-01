Preço de Developer Camp hoje

O preço ao vivo de Developer Camp (DEVELOPER) hoje é $ 0.00172711, com uma variação de 5.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEVELOPER para USD é de $ 0.00172711 por DEVELOPER.

Developer Camp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,656,640, com um fornecimento em circulação de 959.20M DEVELOPER. Nas últimas 24 horas, DEVELOPER foi negociado entre $ 0.00157444 (mínimo) e $ 0.00185136 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00934615, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEVELOPER movimentou-se -0.01% na última hora e -3.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Developer Camp (DEVELOPER)

A capitalização de mercado atual de Developer Camp é $ 1.66M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEVELOPER é 959.20M, com um fornecimento total de 959195194.09251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.66M.