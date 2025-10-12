Informações de preço de Cypherspace (CYPHER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001563 $ 0.00001563 $ 0.00001563 Mínimo 24h $ 0.00001681 $ 0.00001681 $ 0.00001681 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001563$ 0.00001563 $ 0.00001563 Máximo 24h $ 0.00001681$ 0.00001681 $ 0.00001681 Máximo histórico $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Menor preço $ 0.00001556$ 0.00001556 $ 0.00001556 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -3.02% Variação de Preço (7d) -28.89% Variação de Preço (7d) -28.89%

O preço em tempo real de Cypherspace (CYPHER) é $0.00001568. Nas últimas 24 horas, CYPHER foi negociado entre a mínima de $ 0.00001563 e a máxima de $ 0.00001681, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CYPHER é $ 0.00201261, enquanto o mais baixo é $ 0.00001556.

Em termos de desempenho de curto prazo, CYPHER variou -- na última hora, -3.02% nas últimas 24 horas e -28.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cypherspace (CYPHER)

Capitalização de mercado $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Fornecimento Circulante 999.58M 999.58M 999.58M Fornecimento total 999,577,189.799868 999,577,189.799868 999,577,189.799868

A capitalização de mercado atual de Cypherspace é $ 15.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CYPHER é 999.58M, com um fornecimento total de 999577189.799868. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.68K.