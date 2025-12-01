Preço de CTOC hoje

O preço ao vivo de CTOC (CTOC) hoje é $ 0.03171453, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTOC para USD é de $ 0.03171453 por CTOC.

CTOC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,920,943, com um fornecimento em circulação de 60.50M CTOC. Nas últimas 24 horas, CTOC foi negociado entre $ 0.03148059 (mínimo) e $ 0.03251486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.154429, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00791853.

No desempenho de curto prazo, CTOC movimentou-se -0.58% na última hora e -1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CTOC (CTOC)

Capitalização de mercado $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.76M$ 158.76M $ 158.76M Fornecimento Circulante 60.50M 60.50M 60.50M Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

