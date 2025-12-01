Preço de CryptoPeso hoje

O preço ao vivo de CryptoPeso (CRP) hoje é $ 0.051073, com uma variação de 3.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRP para USD é de $ 0.051073 por CRP.

CryptoPeso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,174,664, com um fornecimento em circulação de 23.00M CRP. Nas últimas 24 horas, CRP foi negociado entre $ 0.04914277 (mínimo) e $ 0.051255 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.110133, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04670894.

No desempenho de curto prazo, CRP movimentou-se +0.19% na última hora e -2.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CryptoPeso (CRP)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 23.00M 23.00M 23.00M Fornecimento total 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

