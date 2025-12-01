Preço de CryptoLoots hoje

O preço ao vivo de CryptoLoots (CLOOTS) hoje é $ 0.00007971, com uma variação de 5.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOOTS para USD é de $ 0.00007971 por CLOOTS.

CryptoLoots ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,963, com um fornecimento em circulação de 985.19M CLOOTS. Nas últimas 24 horas, CLOOTS foi negociado entre $ 0.00007971 (mínimo) e $ 0.00010605 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00211204, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002913.

No desempenho de curto prazo, CLOOTS movimentou-se -9.12% na última hora e -15.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CryptoLoots (CLOOTS)

Capitalização de mercado $ 78.96K$ 78.96K $ 78.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.96K$ 78.96K $ 78.96K Fornecimento Circulante 985.19M 985.19M 985.19M Fornecimento total 985,194,947.752869 985,194,947.752869 985,194,947.752869

