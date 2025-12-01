Preço de Crypto Factor hoje

O preço ao vivo de Crypto Factor (CFR) hoje é $ 0.00849953, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CFR para USD é de $ 0.00849953 por CFR.

Crypto Factor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 849,950, com um fornecimento em circulação de 100.00M CFR. Nas últimas 24 horas, CFR foi negociado entre $ 0.00835926 (mínimo) e $ 0.00852307 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0402748, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00835926.

No desempenho de curto prazo, CFR movimentou-se +0.20% na última hora e -10.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crypto Factor (CFR)

Capitalização de mercado $ 849.95K$ 849.95K $ 849.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 849.95K$ 849.95K $ 849.95K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crypto Factor é $ 849.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CFR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 849.95K.