Preço de ComputerStrategy hoje

O preço ao vivo de ComputerStrategy (CMPSTR) hoje é $ 0.0000094, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CMPSTR para USD é de $ 0.0000094 por CMPSTR.

ComputerStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,736.84, com um fornecimento em circulação de 931.60M CMPSTR. Nas últimas 24 horas, CMPSTR foi negociado entre $ 0.00000933 (mínimo) e $ 0.00000952 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010298, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000083.

No desempenho de curto prazo, CMPSTR movimentou-se +0.28% na última hora e +5.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ComputerStrategy (CMPSTR)

Capitalização de mercado $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K Fornecimento Circulante 931.60M 931.60M 931.60M Fornecimento total 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

A capitalização de mercado atual de ComputerStrategy é $ 8.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CMPSTR é 931.60M, com um fornecimento total de 931596964.5336446. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.74K.