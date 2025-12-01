Preço de COLORS hoje

O preço ao vivo de COLORS (COLORS) hoje é --, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLORS para USD é de -- por COLORS.

COLORS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,774, com um fornecimento em circulação de 998.34M COLORS. Nas últimas 24 horas, COLORS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COLORS movimentou-se -0.38% na última hora e -2.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de COLORS (COLORS)

Capitalização de mercado $ 111.77K$ 111.77K $ 111.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.77K$ 111.77K $ 111.77K Fornecimento Circulante 998.34M 998.34M 998.34M Fornecimento total 998,337,881.5646063 998,337,881.5646063 998,337,881.5646063

A capitalização de mercado atual de COLORS é $ 111.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COLORS é 998.34M, com um fornecimento total de 998337881.5646063. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.77K.