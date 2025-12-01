Preço de CheckStrategy hoje

O preço ao vivo de CheckStrategy (CHKSTR) hoje é $ 0.00073506, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHKSTR para USD é de $ 0.00073506 por CHKSTR.

CheckStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 691,379, com um fornecimento em circulação de 940.57M CHKSTR. Nas últimas 24 horas, CHKSTR foi negociado entre $ 0.00072777 (mínimo) e $ 0.00073763 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00485116, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00029621.

No desempenho de curto prazo, CHKSTR movimentou-se -- na última hora e +28.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CheckStrategy (CHKSTR)

Capitalização de mercado $ 691.38K$ 691.38K $ 691.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 691.38K$ 691.38K $ 691.38K Fornecimento Circulante 940.57M 940.57M 940.57M Fornecimento total 940,574,441.3922509 940,574,441.3922509 940,574,441.3922509

