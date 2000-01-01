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Principais tokens de Yield Tokenization Protocol por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield Tokenization Protocol. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.342
+0.22%
+0.30%
-1.25%
$ 228.63M
$ 160.65K
2
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-1.63%
-6.92%
$ 3.01M
$ 20.81M
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0028156
+0.20%
-0.09%
-0.42%
$ 1.33M
$ 1.85K
4
88mph
88mph
MPH
$ 0.01228485
+0.04%
0.00%
-1.61%
$ 19.33K
$ 11.18
5
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.218E-5
0.00%
+0.20%
+0.19%
$ 12.57K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield Tokenization Protocol e por que são populares?
Tokens de Yield Tokenization Protocol representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $233.00M.
Qual é o token de Yield Tokenization Protocol com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield Tokenization Protocol acompanhados na MEXC, PENDLE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield Tokenization Protocol existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Yield Tokenization Protocol, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield Tokenization Protocol incluem PENDLE, ATLAS, SPECTRA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield Tokenization Protocol?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield Tokenization Protocol é de aproximadamente $233.00M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield Tokenization Protocol, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.