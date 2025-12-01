Preço de Caliber hoje

O preço ao vivo de Caliber (CAL50) hoje é $ 0.272311, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAL50 para USD é de $ 0.272311 por CAL50.

Caliber ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,230,991, com um fornecimento em circulação de 100.00M CAL50. Nas últimas 24 horas, CAL50 foi negociado entre $ 0.266678 (mínimo) e $ 0.275145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.309508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.155988.

No desempenho de curto prazo, CAL50 movimentou-se +0.04% na última hora e -3.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Caliber (CAL50)

Capitalização de mercado $ 27.23M$ 27.23M $ 27.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.23M$ 27.23M $ 27.23M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Caliber é $ 27.23M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAL50 é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.23M.